Basket, Serie A1 2023/2024: tutto facile per la Virtus Bologna, a Treviso finisce 61-100

Un posticipo a senso unico quello andato in scena al Palaverde di Treviso, dove la Nutribullet viene schiantata con il punteggio di 61-100 dalla Virtus Bologna per la diciannovesima giornata di Serie A1 di basket. Eppure il match era partito bene per i padroni di casa, che avevano chiuso il primo quarto in vantaggio per 25-21 grazie alla buona vena di Justin Robinson e D’Angelo Harrison. La reazione della squadra di Banchi è però veemente nel secondo quarto, chiuso 30-9 con Treviso che nel finale va in piena confusione e perde un pallone dopo l’altro, permettendo a Mickey e compagni di creare un primo allungo importante sul +17 all’intervallo. Le Vu Nere tornano in campo con l’intenzione di chiudere subito ogni discorso e così fanno: i punti di margine diventano subito 20, poi addirittura 30 nel giro di pochi minuti e il resto dell’incontro è un lungo garbage time verso il 61-100 finale.

Cinque uomini in doppia cifra per la Virtus, con Zicic da 15 e Mickey da 14 che dominano nell’area avversaria; Belinelli ne mette 14, così come vanno in doppia cifra anche Shengelia (11) e Lomasz (10). Treviso resta a 10 punti in una classifica che si fa sempre più complicata, mentre la Virtus sale a quota 28, tornando avere due lunghezze di margine sull’Olimpia Milano grazie a questa che è la quarta affermazione consecutiva in campionato.