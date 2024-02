Super Bowl, sale la febbre negli Usa: si scommette su Taylor Swift, prezzo medio biglietti alle stelle

E’ Super Bowl mania negli Stati Uniti. Mancano ormai pochissimi giorni al via dell’evento sportivo più atteso dell’anno e gli scommettitori si scatenano sugli assist offerti dai bookmakers, che stanno quotando di tutto. E alcune di queste scommesse, riguardano la cantante Taylor Swift, che è legata sentimentalmente a Kelce. Una delle scommesse in lavagna, infatti, riguarda proprio una possibile proposta di matrimonio in diretta, ma sono stati quotati anche la stessa presenza a Las Vegas dell’artista, che fino al giorno prima sarà a Tokyo in tour. E non solo: si scommette anche sul numero delle inquadrature sulla star da parte delle telecamere della Cbs o persino su un eventuale endorsement al presidente Usa Joe Biden.

E non solo. Potrebbe essere il Super Bowl più costoso di sempre, perché secondo quanto riferisce il New York Times, il costo medio dei biglietti è pari a 9.835 dollari, quindi quasi 10.000 dollari, una cifra spaventosa, circa il 70% in più rispetto all’anno scorso. La cifra più alta pagata è stata di 14,810 dollari a biglietto, mentre un solo acquirente ha speso un totale di 88,860 mila dollari per sei biglietti. Aumentati anche i prezzi dei servizi connessi: un biglietto aereo costa in media un 112% in più rispetto allo scorso anno mentre i prezzi degli hotel sono più cari del 140%.