Roma, Zaniolo al Galatasaray: ci siamo. Nel pomeriggio a Istanbul

Nicolò Zaniolo va al Galatasaray. Dopo la rottura con la Roma e il rifiuto all’offerta del Bournemouth, il classe 1999 si trasferisce nell’unico campionato europeo con il mercato ancora aperto. Ultimi dettagli da definire, ma il giocatore, in partenza da Milano con un volo privato, è atteso già nel pomeriggio a Istanbul per le visite mediche e la firma sul contratto con il club turco. Alla Roma andranno circa 20 milioni più bonus, per il giocatore è pronto un contratto di 3,6 milioni a stagione fino al 2027.