Massimo Brambati: “Doping? Ora ho paura. Ci davano il micoren”

Dopo le parole di Dino Baggio di alcune settimane fa, un altro ex calciatore torna ad esporsi pubblicamente sul tema del doping nel calcio. Massimo Brambati, ex calciatore di Torino, Bari ed Empoli, è stato ospite de Le Iene. E ha raccontato: “Di cosa ho paura? Che ci sia correlazione tra quello che ho preso negli anni 80 e quello che è successo ultimamente”. Già, ma quali farmaci: “Il Micoren era un farmaco e lo prendevo praticamente tutte le domeniche. Ti aumentava la capacità polmonare. Qualche anno dopo è risultato proibitissimo ed è risultato doping”. Si trattava di “una pillola che tu prendevi e ingoiavi mezz’ora prima della partita nello spogliatoio senza nasconderti. Te la dava il dottore, sapevi che la tua performance probabilmente sarebbe migliorata”. Poi il tentativo di parlarne: “Dalla Federazione Italiana Gioco Calcio mi mandarono una lettera, diffidandomi a parlare ancora di queste situazioni, altrimenti avrebbero preso dei provvedimenti. Ma la pelle è mia e vorrei che qualcuno mi venisse a dire che non c’è nessuna correlazione tra quello che abbiamo preso e alcune malattie che si verificano spesso sui calciatori”.