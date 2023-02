Manchester City deferito, Guardiola riflette sul futuro. In passato disse: “Se mi mentite, me ne vado”

Il futuro di Pep Guardiola al Manchester City è tutto da definire. A maggior ragione dopo l’apertura dell’inchiesta sui conti dei Citizens. Il The Sun oggi ricorda le dichiarazioni dell’allenatore catalano che in passato si era espresso sulle presunte violazioni delle regole finanziarie: “Ho chiesto alla mia gente di rispondere alle mie domande sui sospetti che circolano, ci siamo guardati e ho creduto al 100% alle spiegazioni che mi sono state date e quindi li difenderò. Gli ho anche detto: ‘Se mi mentite il giorno dopo me ne vado e non sarete più miei amici’. Io voglio rappresentare un club che fa le cose giuste”, le parole nel 2022 di Guardiola che dopo la sentenza di assoluzione del Tas del luglio 2020 (che diede ragione al City contro la Uefa) disse: “Questo verdetto significa molto, spazza via tutti i sospetti”. Adesso le cose potrebbero cambiare.