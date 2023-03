Roma, Manchester United su Abraham. Anche il Chelsea monitora la situazione

La permanenza di Tammy Abraham alla Roma non è sicura. Secondo ‘The Athletic’, il Manchester United sarebbe interessato all’attaccante inglese giallorosso, che in questa stagione ha realizzato fin qui 6 reti in 24 partite. Anche il Chelsea monitora la situazione, grazie anche alla clausola di riacquisto valida da luglio. L’opzione è stata inserita nell’affare del luglio 2021, quando il classe 1997 passò alla Roma a fronte del pagamento di circa 40 milioni.