Bursaspor-Amedspor, cori anti curdi e lancio di oggetti dagli spalti (VIDEO)

di Redazione 24

Slogan razzisti contro i curdi, lancio di fumogeni, petardi e oggetti vari, tra cui un coltello. E’ quanto accaduto nel corso di Bursaspor-Amedspor, gara di calcio in Turchia. Sono sette gli arrestati dalla polizia a seguito degli incidenti. L’Amedspor è la squadra di Diyarbakır, comunemente definita la capitale del Kurdistan turco, per via della presenza massiccia di curdi. Il club ospite ha denunciato di aver subito delle intimidazioni anche nel tunnel che porta negli spogliatoi, come riporta il The Sun.