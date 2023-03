Malagò ospite da Fiorello, scherza sul rapporto sport-politica: “Salvini? Rugby. Meloni? Scherma”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato ospite questa mattina di Fiorello nel programma VivaRai2! In particolar modo il numero uno dello sport italiano si è prestato ad uno sketch in cui il popolare comico ha improvvisato un’intervista one to one sulla falsariga del programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Un botta e risposta sul rapporto tra sport e politica, in cui Malagò doveva associare ad ogni politico uno sport: “Matteo Salvini? Rugby; Enrico Letta? Tennis tavolo; Giuseppe Conte? Pentathlon; Matteo Renzi? Paddle; la premier Giorgia Meloni? Scherma”. Fiorello ha poi scherzato sulle tante cariche rivestite nel corso degli anni da Malagò, chiosando con un riferimento a quella attuale da presidente del Coni: “Le riconoscono 100 medaglie ai giochi olimpici senza aver vinto nessuna medaglia” scherza il conduttore sui successi di Malagò ”Le dicono che è un megalomane.. non le sembra riduttivo?…”.