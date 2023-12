Roma e Feyenoord duellano anche sul mercato: obiettivo Nino del Fluminense a gennaio

L’eterna sfida Roma e Feyenoord entra nel vivo anche nel mercato. Secondo l’Ansa nel mirino delle due società ci sarebbe il difensore centrale del Fluminense, Nino. Quest’ultimo, che fa parte anche della nazionale da quando Fernando Diniz allena ‘ad interim’, ha un contratto in scadenza tra un anno e una clausola rescissoria pari a 7 milioni di euro. Una cifra che lo Zenit sarebbe disposto a pagare, ma il giocatore ha fatto presente di non volere trasferirsi in Russia e l’affare è quindi sfumato. Adesso su Nino ci sarebbero Roma e Feyenoord, che a febbraio si sfideranno per il terzo anno consecutivo in Europa. Le due società – entrambe alla ricerca di un centrale a gennaio – devono fare presto, nel tentativo di anticipare i club di Premier League. Anche il Nottingham Forest sarebbe fortemente interessato al centrale del ‘Flu’. E nelle ultime ore anche Fulham e Liverpool avrebbero fatto un sondaggio. “Al Fluminense sono felice – le parole del 26enne Nino, originario di Recife -, comunque il mio futuro non è deciso e i prossimi giorni saranno fondamentali. Non posso ancora dire nulla, ma sono sicuro che tutto si concluderà bene per me e per il Fluminense. I tifosi possono stare tranquilli”.