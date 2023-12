Federica Pellegrini: “La data del parto è vicina, la bambina nascerà in acqua”

Federica Pellegrini racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’ultimo periodo della sua vita, con la data del parto ormai sempre più vicina: “Questo dicembre l’abbiamo vissuto a casa, stranissimo per noi. La data è vicina, sono stati 8 mesi su 9 indimenticabili. Adesso con la crescita della pancia la bambina è già bella grande. La stanchezza mi ricorda la stanchezza di quando nuotavo. Allenamento, riposo, allenamento, riposo. Sembra ieri che abbiamo scoperto il nuovo arrivo e sono già…super pronta. L’ultima volta in acqua? Una settimana fa. Non abbiamo organizzato ancora niente. Siamo fortunati perché abbiamo i nonni pronti ad aiutarci in qualsiasi momento, però vorrei fare un percorso di allattamento tradizionale. Quindi il primo mese mi muoverò poco da casa. Un’altra cosa che dovrò all’inizio sacrificare sarà la tv. Un regalo sotto l’albero che vorrei ricevere? La mia nana, che mi alleggerisca dal peso…“. Confermato il parto in acqua: “Ci sono le vasche per l’ultima parte del travaglio: devo fare un parto super naturale sin dall’inizio. Un desiderio per il 2024? Che si trovi una soluzione contro la violenza sulle donne. C’è una lunghissima strada di educazione, di cose che si possono fare nelle scuole, nello sport, per educare queste nuove generazioni al rispetto reciproco dei generi. Nel mio piccolo l’ho sempre fatto. Quando potevo parlare di emancipazione femminile, difesa sulle donne contro la violenza, l’empowerment femminile, l’ho fatto costantemente. Vedere tutti questi uomini che alzano le mani e dicono “no, ma io non c’entro niente, me ne tiro fuori”, mi ha fatto abbastanza sorridere. Nessuno si sente mai colpevole”.