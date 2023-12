Tra Sergio Ramos e Atletico Madrid è sempre derby: lo spagnolo fa infuriare i tifosi (VIDEO)

Tra Sergio Ramos e Atletico Madrid è sempre derby, anche adesso che lo spagnolo ha lasciato il Real Madrid per unirsi al Siviglia. In occasione della partita al Civitas Metropolitano, il difensore è l’unico tra i giocatori del Siviglia a calpestare lo stemma dell’Atletico Madrid sul prato. Non sono mancate le critiche, che presto sono sfociate in insulti lasciati sotto il profilo del giocatore.

💥 El gesto de Sergio Ramos al saltar al Metropolitano que no gustará a los atléticos: hizo lo que otros sí evitaron pic.twitter.com/D4LHe6MUQP — MARCA (@marca) December 23, 2023