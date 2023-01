Robinho: il ministro per la Giustizia del Brasile non esclude l’arresto

Secondo quanto detto durante un’intervista, il nuovo Ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino ha parlato della possibilità che l’ex calciatore del Milan, Robinho, di andare in prigione. L’ex rossonero è stato condannato in via definitiva in Italia per stupro, ma si trova in Brasile, da dove non può partire per il rischio di essere arrestato. Ebenne, ecco le parole di Dino a Radio Band News: “Questo è un caso che passa dal ministero della Giustizia, abbiamo la Segreteria che si occupa della cooperazione giudiziaria internazionale. Finora questo non è arrivato nelle mie mani e non posso dire quale sarà la mia decisione. Ora, posso affermare che la mia visione è che i reati, qualunque essi siano, devono essere puniti, questa è la tesi, ma l’applicazione di questo può essere decisa solo quando ci sarà tale procedura (da parte delle autorità italiane)”.