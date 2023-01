Biathlon, Wierer: “Ad Anterselva poligono decisivo, dovrò cercare di concentrarmi”

E’ tutto pronto per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon, che andrà in scena domani ad Anterselva con la sprint femminile e proseguirà con pursuit e staffette nei giorni seguenti. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della pausa per lo svolgimento dei Mondiali di Oberhof 2023 in programma dall’8 al 19 febbraio. Gli convocati per questo evento sono Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Daniele Fauner.

C’è grande attesa per Dorothea Wierer, che spera di ritrovare solidità al tiro: “Dovrò cercare di concentrarmi al poligono, perché si sa che è la parte più decisiva. Riesco ancora ad andare a podio e la passione per questo sport è ancora tanta. Mi diverto ad allenarmi col gruppo, e mi trovo bene con la squadra. Riuscire a salire sul podio ti ripaga delle fatiche. E’ da ottobre che sono lontana da casa, devo rimanere concentrata nonostante sia qui per cercare di dare sempre il massimo”.

Lisa Vittozzi sta attraversando un ottimo momento di forma e vuole confermarsi anche in questa ultima tappa pre-Mondiali: “La tappa italiana, vuol dire sempre molto per noi. Ci arrivo sulla scorta dei tanti podi collezionati in questa stagione, tra gare individuali e staffette. Arrivo nelle condizioni ideali, le esperienze del passato degli ultimi due anni e gli errori mi sono serviti per ripartire da capo e trovare nuovi stimoli. Quest’anno le cose si sono messe subito bene già dalla preparazione, e le gare hanno confermato i miglioramenti non solo dal punto di vista pratico, ma anche mentale. Importante partire bene nella sprint in vista della pursuit, poi chiuderemo con la staffetta che è sempre una gara importante”.