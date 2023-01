Lazio-Bologna, Patric: “Sappiamo cosa rappresenta per noi la Coppa Italia”

Il difensore della Lazo, Patric, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 contro il Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale tematico del club biancoceleste: “Sappiamo tutti cosa rappresenta la Coppa Italia per noi negli ultimi anni, per le soddisfazioni che ci ha dato. E’ una competizione in più, ed è sempre bello portare a casa un titolo. In partite secche può succedere di tutto, lo abbiamo visto in Napoli-Cremonese e Torino-Milan. Dopo la sosta non eravamo ripartiti nella maniera giusta. La vittoria col Sassuolo, una squadra sempre difficile da battere, è stata fondamentale per stare attaccati all’alta classifica”.

La sfida dell’Olimpico di domani sarà un’altra occasione per ricordare un doppio ex come Sinisa Mihajlovic: “La fame, la rabbia che Sinisa aveva dentro, era uno che viveva tanto per il calcio”. Intanto il difensore spagnolo è pronto a festeggiare la sua centosettantesima presenza con la casacca biancoceleste in otto stagioni: “Questo traguardo rappresenta la mia carriera, l’essere sempre pronto a soffrire, a combattere nei momenti di difficoltà. Ogni anno cerco di essere sempre migliore, sono orgoglioso della mia carriera”.