Regolamento Real Madrid-Barcellona: cosa succede in caso di pareggio finale Supercoppa spagnola

Il regolamento di Real Madrid-Barcellona, finale della Supercoppa spagnola 2024: ecco cosa succede in caso di pareggio. In Arabia Saudita nuovo appuntamento col clasico e come sempre ci si attende grande equilibrio e una partita che può essere decisa soltanto dagli episodi: in caso di parità al 90′, si giocheranno i due canonici tempi supplementari, qualora dovesse persistere ancora la parità si procederà con i consueti calci di rigore per assegnare il trofeo.