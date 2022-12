Masterchef 2023, quanti soldi prende il vincitore? Tutte le vincite e il montepremi

Inizia Masterchef 2023, l’edizione 12 che prende il via con la puntata del 15 dicembre 2022 e proseguirà poi nell’anno nuovo per altre undici serate: andiamo a scoprire quale sia il montepremi di questo fortunato talent show dedicato alla cucina di Sky Uno con tutte le vincite e quanti soldi prende il vincitore. Secondo quanto comunicato ufficialmente, e rifacendoci alle cifre dell’edizione scorsa, il vincitore di Masterchef si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro. Ci sono però altre due sorprese dedicate a chi si aggiudicherà la trasmissione

Quanti soldi vanno al vincitore di Masterchef?

Oltre ai centomila euro già citati, il vincitore di Masterchef potrà pubblicare un libro di ricette edito da Baldini+Castoldi). Se verrà riconfermata l’iniziativa dell’edizione scorsa, inoltre, il vincitore potrà anche partecipare a un corso di cucina presso l’Alma, la scuola internazionale di alta cucina italiana. Due premi aggiuntivi che si aggiungono all’ottima remunerazione economica.