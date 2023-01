Regolamento Betis-Barcellona: cosa accade in caso di pareggio in Supercoppa di Spagna?

Il Betis, vincitrice della Coppa del Re, sfida il Barcellona, seconda classificata in Liga nella scorsa stagione. Si gioca alle 20:00 di giovedì 12 gennaio per questa semifinale di Supercoppa di Spagna che designerà la seconda finalista. La squadra di Xavi naturalmente è favorita, ma gli uomini di Pellegrino in passato hanno fatto lo sgambetto a più di una big. Tutto in novanta minuti, o forse anche più. In caso di pareggio, infatti, il regolamento prevede due tempi da supplementari da 15′ ed eventualmente anche i calci di rigore.