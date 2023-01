Betis-Barcellona in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Supercoppa spagnola 2023

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Betis-Barcellona, semifinale della Supercoppa spagnola 2023. Al King Fahd International Stadium di Riyadh è sfida tra la squadra di Xavi e quella di Pellegrini per la conquista dell’ultimo pass per la finalissima della Supercoppa. Il Betis arriva dalla vittoria sul campo del Vallecano, mentre i catalani sono reduci dal successo in casa dell’Atletico Madrid. Calcio d’inizio alle ore 20 di giovedì 12 gennaio. Non è ancora stata annunciata una copertura tv per la partita.