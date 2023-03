MotoGP, Marquez: “Oggi miglior giornata dell’anno, ho guidato bene”

Marc Marquez, al termine delle due giornate di test di MotoGP andate in scena a Portimao, prova a ritrovare il sorriso e a guardare il futuro con ottimismo. “Oggi abbiamo trovato il miglior feeling della pre-stagione, stavo guidando bene e sono stato in grado di fare una simulazione di Sprint Race. Guidando per una corsa più lunga sono stato in grado di concentrarmi maggiormente sul mio stile di guida e di continuare a migliorare lì. Il nostro ritmo non era male: oggi abbiamo lavorato di più per preparare il GP del Portogallo”, ha detto il pilota spagnolo della Honda, 14esimo al termine della seduta di prove odierna.