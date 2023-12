Real Madrid-Villarreal 4-1, Ancelotti: “Tre infortuni al crociato in una stagione, non era mai successo ai miei”

Un netto successo per il Real Madrid, che domina il Villarreal 4-1 nella diciassettesim giornata di Liga, ma l’ennesimo infortunio grave di questa stagione. “Questa è la prima volta che mi succede, che tre dei miei giocatori hanno subito la rottura del crociato”. Così Carlo Ancelotti commenta il brutto infortunio patito da Alaba. Ora si studiano le soluzioni: “Vedremo nei prossimi giorni se si può fare qualcosa sul mercato a gennaio. Tchouaméni, in caso di emergenza, è la prima opzione dopo i difensori centrali. Adesso è un’emergenza. Può giocare lì”. Dani Carvajal è fuori da alcune settimane per un infortunio al polpaccio e sembra il più vicino al rientro tra coloro ai box: “Carvajal tornerà ad allenarsi. Potrebbe giocare la prossima partita, ma non correremo rischi. Vinícius, Camavinga e Arda Güler torneranno tutti dopo le vacanze”.