Lille-PSG 1-1, Luis Enrique: “Giocata buona partita per 80 minuti, poi abbiamo perso il controllo”

“Abbiamo giocato una partita molto completa per 80 minuti, ma abbiamo perso il controllo negli ultimi 10 minuti, non siamo riusciti a liberarci dalla pressione del Lille. Ma questo è il calcio, un match non dura 80 minuti. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, il Lille è una buona squadra, difende bene, un po’ come noi. Usciamo con un pareggio. Non so se la definirei frustrazione, ma sicurmamente fa male”. Luis Enrique, allenatore del PSG, parla così in conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Lille arrivato nei minuti di recupero. “Non so cosa succederà in futuro, ma come la partita di Dortmund, anche questa ci aiuterà nel nostro cammino. Gli obiettivi di certo non cambiano, puntiamo a lottare per tutti i titoli”, ha aggiunto il tecnico spagnolo.