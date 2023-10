Terremoto Napoli, il sindaco Manfredi: “Nessun danno allo stadio, oscilla di più per il tifo”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato delle scosse di terremoto registrate ieri sera in relazione al match in programma al Maradona tra i partenopei e il Real Madrid: “Lo stadio dal punto di vista strutturale non ha nulla, così come noi ci aspettavamo viste le sue caratteristiche. Ricordo che nel terremoto del 1980 l’impianto non ebbe alcun danno e che quando la gente fa il tifo sicuramente le oscillazioni sono più grandi di quelle legate alle scosse di bradisismo“. Stamane i tecnici e l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, hanno effettuato un sopralluogo al Maradona. Il primo cittadino di Napoli ha poi sottolineato: “C’è un tema di gestione della partita che non è di nostra competenza ma attiene ad altre istituzioni“.