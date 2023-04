Atp Marrakech 2023, Bonadio e Vavassori superano il primo turno di qualificazioni

L’Italia sorride nel primo turno di qualificazioni del torneo Atp di Marrakech 2023. Riccardo Bonadio, infatti, si è imposto in due set 6-2 7-5 sullo spagnolo Pablo Andujar, avanzando al turno successivo. Una vittoria molto importante per il tennista azzurro, che nel primo parziale non ha avuto alcun problema nel mettere a referto due break. Il secondo, invece, è stato più complicato poiché l’iberico ha dato battaglia nel tentativo di rimontare ma, nel momento decisivo, Bonadio è riuscito a piazzare lo strappo che gli ha consentito di battere il rivale.

Conquista l’accesso al turno successivo delle qualificazione della competizione marocchina anche Andrea Vavassori, che supera in due set 7-6(2) 6-3 il bulgaro Alexandar Lazarov. Nel primo parziale l’atleta italiano ha dovuto fronteggiare una vera e propria battaglia, risolta soltanto al tie-break in cui l’azzurro ha avuto la meglio lasciando le briciole all’avversario. Il secondo parziale per Vavassori è stato un po’ più agevole e, dopo aver ottenuto il break, si è difeso alla grande portando a casa un bel successo.