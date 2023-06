Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Nacho: contratto allungato di una stagione

Dopo il rinnovo di Toni Kroos, è il turno di Nacho: il Real Madrid ha annunciato il prolungamento del contratto del difensore madrileno, che firmerà fino al 2024 con opzione per un altro anno. Nacho diventa così il primo capitano della squadra blanca, 12 anni dopo aver esordito al Mestalla, nel 2011. Il rinnovo era già stato annunciato dallo stesso calciatore, che aveva svelato la sua decisione la scorsa settimana, in occasione del raduno della nazionale spagnola per la Nations League.