Infortunio Quartararo: caduta in allenamento, frattura all’alluce sinistro

Frattura all’alluce per Fabio Quartararo. Il campione francese della Yamaha si è infortunato mentre stava correndo per le strade di Amsterdam in allenamento, uno stop che lo obbligherà a un nuovo controllo dopo le Libere1 del GP di Assen.

“Sono caduto mentre correvo, ho preso una storta alla caviglia e al pollice e dovrò fare una radiografia. Speriamo non sia nulla di grave. È stato un incidente vero e proprio, sono caduto pesantemente. Il punto in cui mi fa male è esattamente quello in cui cambio marcia e in cui appoggio il peso sulle pedane per cambiare direzione. Sarò molto più stanco, ma fa parte del lavoro“, ha dichiarato Quartararo.