Podolski tuttofare: dirigerà il festival musicale più importante della Germania

Lukas Podolski proprio non sa stare fermo. A 38 anni, l’attaccante tedesco continua infatti a darsi molto da fare, ma non soltanto in ambito sportivo. Oltre a giocare in Polonia con Gornik Zabrze – 6 gol e 9 assist a referto nell’ultima stagione – ha infatti aperto una gelateria, un negozio di vestiti e una catena di kebab. Come se non bastasse, a settembre dirigerà il Glücksgefühle, il festival musicale più importante della Germania.

Denominato il ‘Coachella tedesco’, si terrà dal 14 al 17 settembre e vi parteciperanno circa 100mila persone. L’evento vedrà protagonisti star della musica mondiale come il dj Robin Schulz e ma non si limiterà solamente alla musica. A disposizione delle persone ci saranno infatti una pista di kart, una ruota panoramica, le montagne russe e un campo da calcio dove verranno organizzati alcuni tornei. Tutto pronto dunque per una nuova e unica esperienza per Podolski, che alla Bild ha detto: “Gli ultimi anni sono stati difficili. Per questo vogliamo offrire un momento di gioia alla gente e vedere molti sorrisi e volti felici“.