Real Madrid, tutto su Harry Kane: potrebbe essere lui l’erede di Benzema

Dopo l’ufficialità dell’addio di Karim Benzema, il Real Madrid ha già scelto il nome del possibile sostituto dell’attaccante francese: si tratta di Harry Kane. Il centravanti inglese del Tottenham, infatti, potrebbe diventare seriamente l’erede dell’ultimo Pallone D’Oro e il suo contratto in scadenza nel 2024 potrebbe agevolare l’operazione. Il primo estimatore di Kane è il tecnico Carlo Ancelotti, ma non sarà affatto semplice strapparlo al club di Daniel Levy, anche se preferirebbe cederlo all’estero che a una diretta rivale in Premier League. Stando a quanto riportato da ‘As’, gli Spurs avrebbero chiesto almeno 100 milioni di euro e, come eventuale sostituto di Kane, avrebbero messo gli occhi su Kyogo Furuhashi, ventottenne attaccante del Celtic.

In alterativa per il Real Madrid ci sarebbe Kai Havertz del Chelsea, anche se non è un vero e proprio bomber in stile Kane. Nel caso si percorresse questa pista, si potrebbe puntare nella prossima stagione su uno tra Erling Haaland e Kylian Mbappé; da non escludere neanche l’opzione Victor Osimhen del Napoli.