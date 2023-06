Napoli, Ferlaino a Buenos Aires per rendere omaggio a Maradona

Corrado Ferlaino a 92 anni è a Buenos Aires per fare visita alla tomba di Diego Armando Maradona al cimitero di Jardin Bellavista, dove il campione riposa accanto ai genitori. Un modo, quello dello storico presidente che portò il Pibe de oro a Napoli, per celebrare il terzo Scudetto spiritualmente vicino all’eterno fuoriclasse, scomparso nel novembre 2020. “Il mio viaggio a Buenos Aires è dovuto per ringraziare chi ha dato molto al mio Napoli e ha fatto felice per anni la mia città con i suoi meravigliosi tifosi”, ha detto Ferlaino all’ANSA.