Highlights Sonego-Khachanov 6-1 4-6 6-7 1-6, ottavi Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights del match tra Lorenzo Sonego e Karen Khachanov, valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros 2023, in cui tennista russo si è imposto in rimonta in quattro set sul piemontese mediante il punteggio di 1-6 6-4 7-6 6-1. Khachanov, dunque, stacca il pass per i quarti di finale in cui attende l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe sconfiggere Varillas. Ecco il video dei migliori scambi della partita.

GLI HIGHLIGHTS DI KHACHANOV-SONEGO