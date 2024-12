“Luis Enrique? Vogliamo che resti con noi per molti anni. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la nostra terza semifinale di Champions in cinque anni, abbiamo vinto tutti gli altri trofei, siamo in testa al campionato e ci siamo qualificati per il Mondiale per Club. Abbiamo in Luis Enrique un allenatore fantastico, un grande consulente come Luis Campos: le nostre fondamenta sono solide e le nostre ambizioni non sono cambiate. Oggi abbiamo un collettivo forte in campo e una società forte fuori. Vogliamo una squadra giovane, costruire un’identità. Stiamo portando il calcio in uno dei mercati più importanti per lo sport, il torneo porterà grandi ricavi ai club che vi prenderanno parte e anche a chi non ci sarà, contribuendo all’ecosistema calcistico. Il calcio sarà più globale, non solo europeo, e non comporterà un aumento significativo del carico di lavoro per i giocatori visto che si disputerà ogni 4 anni e solo per un numero ridotto di club. Quello che aumenta il carico di lavoro sono i campionati a 20 squadre, le coppe nazionali, le ripetizioni, le amichevoli e il fatto che gli allenatori non fanno turnover”. Queste le parole del presidente del Psg Nasser Al Khelaifi, in un’intervista concessa a Marca.