Buona la prima per la NFL su Netflix. Per il secondo anno consecutivo il football americano si è preso la scena nel giorno di Natale, questa volta con un esclusiva globale sulla piattaforma streaming che aveva acquisito i diritti per la trasmissione del double header: prima i Kansas City Chiefs campioni in carica impegnati a Pittsburgh contro gli Steelers, poi i Baltimore Ravens ospiti degli Houston Texans. Netflix ha fatto le cose in grande, fornendo innanzitutto un servizio che ha lasciato soddisfatti gli appassionati, e provando anche a far sintonizzare l’utente medio in teoria poco interessato alla lega americana con l’halftime show in Texas di Beyoncé. Arrivata in sella a un cavallo bianco, Queen Bey ha eseguito per la prima volta dal vivo alcune canzoni del suo ultimo disco, l’album country ‘Cowboy Carter’, tra cui la hit ‘Texas Hold ‘Em, ‘Jolene’ e ‘Levii’s Jeans’, in duetto con Post Malone.

CHIEFS PRIMO SEED IN AFC

Ma veniamo al football giocato, che ha regalato due partite non delle più equilibrate, ma comunque con verdetti e spunti interessanti. I Kansas City Chiefs si sono assicurati il primo seed ai playoffs nella AFC dopo il successo per 10-29 in quel di Pittsburgh. Se nel corso dei primi due mesi e mezzo l’attacco della squadra di coach Andy Reid sembrava non girare al meglio, le cose sembrano cambiate nel corso delle ultime settimane. Dopo la firma di Hopkins e il rientro dall’infortunio di Hollywood Brown, ora Mahomes ha un parco di ricevitori di tutto rispetto, considerata la presenza anche del rookie Xavier Worthy e dei veterani Smith-Schuster e Kelce. Proprio quest’ultimo è anche tornato a mettere a segno un touchdown nella sfida di mercoledì. Gli Steelers, che hanno comunque già conquistato l’accesso ai playoffs, in quest’ultimo periodo stanno invece mostrando tutti i limiti di un roster che è difficile immaginare troppo in avanti in post-season.

JACKSON NELLA STORIA, SUPERATO VICK

Stesso discorso per gli Houston Texans, altra squadra partita alla grande in stagione ma che sta chiudendo la Regular Season con delle prestazioni sotto il par. Una batosta sonora, quella patita in casa dai Ravens, che si sono imposti 2-31 potendosi permettere anche di far riposare gli uomini migliori nel corso del quarto finale della partita. Lamar Jackson è diventato il quarterback con più yards corse nella storia della NFL. Il numero 8 dei Ravens ha superato il precedente record di Mike Vick raggiungendo la cifra record di 6.110 yards con una corsa da 6 yards nel terzo quarto. “Sono felice, è un record che c’era da molto tempo, Michael Vick è uno dei miei giocatori preferiti. È semplicemente fantastico”, ha dichiarato Jackson, che contende a Josh Allen il premio di MVP della stagione.

CLASSIFICHE NFL AGGIORNATE

-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE

AFC EAST

Buffalo Bills 12-3 (qualificata ai playoffs)

Miami Dolphins 7-8

New York Jets 4-11

New England Patriots 3-12

AFC NORTH

Baltimore Ravens 11-5 (qualificata ai playoffs)

Pittsburgh Steelers 10-6 (qualificata ai playoffs)

Cincinnati Bengals 7-8

Cleveland Browns 3-12

AFC SOUTH

Houston Texans 9-7 (qualificata ai playoffs)

Indianapolis Colts 7-8

Tennessee Titans 3-12

Jacksonville Jaguas 3-12

AFC WEST

Kansas City Chiefs 15-1 (qualificata ai playoffs)

Los Angeles Chargers 9-6

Denver Broncos 9-6

Las Vegas Raiders 3-12

-NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE

NFC EAST

Philadelphia Eagles 12-3 (qualificata ai playoffs)

Washington Commanders 10-5

Dallas Cowboys 7-8

New York Giants 2-13

NFC NORTH

Detroit Lions 13-2 (qualificata ai playoffs)

Minnesota Vikings 13-2 (qualificata ai playoffs)

Green Bay Packers 11-4 (qualificata ai playoffs)

Chicago Bears 4-11

NFC SOUTH

Atlanta Falcons 8-7

Tampa Bay Buccaneers 8-7

New Orleans Saints 5-10

Carolina Panthers 4-11

NFC WEST

Los Angeles Rams 9-6

Seattle Seahawks 8-7

Arizona Cardinals 7-8

San Francisco 49ers 6-9