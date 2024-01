Atp e Wta Brisbane 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 gennaio con Arnaldi, Bronzetti e Giorgi

Il programma di mercoledì 3 gennaio con gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Atp 250 e Wta 500 di Brisbane 2024. Giornata molto intensa sul cemento australiano, dove andranno in scena ben 20 match. In campo tre italiani, ovvero Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Matteo Arnaldi. Debuttano anche Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, rispettivamente prima e seconda forza del seeding femminile, mentre nel maschile torna in campo Holger Rune. Da segnalare anche il big match tra ex numero uno al mondo Osaka-Pliskova. Di seguito l’ordine di gioco completo.

PAT RAFTER ARENA

Dalle 02.00 – (WC) Osaka vs Pliskova

Non prima delle 03:30 – (1) Sabalenka vs Bronzetti

Non prima delle 05.00 – Safiullin vs Popyrin

Non prima delle 09.30 – Birrell o Gadecki vs (2) Rybakina

Non prima delle 11.00 – (1) Rune vs Shevchenko

SHOW COURT 1

Dalle 02.00 – (Q) Michelsen vs Humbert

A seguire – (Q) Duckworth vs Hanfmann

Non prima delle 05.00 – (3) Ostapenko vs Giorgi

A seguire – M.Andreeva vs Samsonova

A seguire – (13) Mertens vs Stephens

SHOW COURT 2

Dalle 02.00 – (WC) Saville vs (11) Potapova

A seguire – Kostyuk vs (5) Kasatkina

Non prima delle 05.00 – (12) Kalinina vs Burel

A seguire – (9) Linette vs Bucsa

A seguire – Baptiste o Collins vs (15) Zhu

COURT 10

Dalle 02.00 – Heliovaara/Peers vs Dimitrov/Korda

Non prima delle 04.00 – Arnaldi vs (Q) Klein

COURT 14

Dalle 02.00 – (8) Kudermetova vs Schmiedlova

A seguire – Noskova vs (10) Cirstea

Non prima delle 05.00 – (7) Alexandrova vs Riera o Tomova