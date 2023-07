Real Madrid, Jude Bellingham chiede il passaporto irlandese

Il Mirror la chiama “Granny Rule”. Quel che conta è che Jude Bellingham ha presentato domanda per avere il passaporto irlandese, che potrà ottenere grazie ad una nonna paterna. Bellingham – che ha già 24 presenze e un Mondiale con la maglia dell’Inghilterra – è pronto ad ottenere il nuovo passaporto, su richiesta del Real Madrid che deve rientrare nelle regole sulla registrazione della rosa previste dalla Liga, che prevede un massimo di cinque extracomunitari. Così facendo, il club spagnolo registrerà il suo nuovo acquisto come cittadino comunitario. Dopo i primi anni nel settore giovanile del Birmingham City, e il triennio con la maglia del Borussia Dortmund, quest’estate Bellingham è stato acquistato dal Real Madrid per 103 milioni di euro.