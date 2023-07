Spalletti, Kvaratskhelia e Ranieri vincono Premi Scopigno e Pulici

Fioccano ancora i riconoscimenti per la stagione meravigliosa che è culminata con la vittoria dello Scudetto del Napoli. Due fra i simboli della vittoria sono stati Luciano Spalletti e Kvicha Kvaratskhelia che sono stati premiati al Premio Scopigno e Pulici. La giuria presieduta da Dino Zoff ha deciso di premiare per la serie A Luciano Spalletti (miglior allenatore) e Khvicha Kvaratskhelia (miglior giocatore) e per la serie B, per le stesse categorie, Claudio Ranieri, Samuele Mulattieri e Gianluca Lapadula.

Per quanto riguarda, invece, il “Manager of the Year” va a Cristiano Giuntoli, presidente dell’anno Aurelio De Laurentiis, per il settore giovanile premiati come miglior direttore Vincenzo Vergine della Roma e fra gli allenatori Alberto Aquilani (Fiorentina) e Federico Coppitelli (Lecce). La consegna avverrà il 9 ottobre presso il Salone d’Onore del Coni. Tornando alla “Scopigno Cup World Football Tournament Under 17”, la competizione si svolgerà nelle sedi di Salerno, L’Aquila, Rieti e Terni, Cittareale dal 22 al 25 agosto.