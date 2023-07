Argentina, spari vicino allo stadio del Lanus: morto un tifoso

In Argentina continuano gli episodi che purtroppo nel 2023 non potrebbero capitare in un campo da calcio, ma che puntualmente accadono. Questa volta lo scenario della tragedia è lo stadio del Lanus che in pieno giorno è stato teatro di una sparatoria che ha coinvolto ed ucciso un tifo del Lanus.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, nell’ambito degli scontri avrebbe perso la vita un tifoso, a seguito di una ferita da arma da fuoco subita all’altezza della tempia. Al momento sono state fermate sei persone. Dalle prime indagini della polizia sembra che l’uccisione sia avvenuta in modo accidentale