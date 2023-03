Sampdoria, Audero salta la Juventus per un infortunio alla spalla

Problemi in casa Sampdoria, che dovrà fare a meno di Emil Audero per la partita di domenica sera contro la Juventus. Come ha comunicato il club blucerchiato, infatti, il portiere aveva abbandonato l’allenamento questa mattina, e gli esami strumentali hanno evidenziato “una sublussazione della spalla destra. Il portiere resterà a riposo e sarà sottoposto a terapie prima di essere rivalutato nel corso della prossima settimana”. Il gruppo ha visto il rientro di Nuytinck, mentre Djuricic ha svolto una prima parte di lavoro con i compagni, per poi proseguire con un lavoro personalizzato. Programmi differenziati invece per Conti, Ilkhan e Murillo. Terapie e fisioterapia per Lammers, mentre Pussetto prosegue il proprio iter riabilitativo.