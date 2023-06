Wimbledon 2023, non ci sarà Khachanov causa infortunio

Un infortunio procuratosi durante il Roland Garros, evento dove performò così bene da cedere solo nei quarti contro Novak Djokovic, Karen Khachanov è costretto a saltare tutta la stagione sull’erba. Il numero 11 del mondo, almeno nei quarti di finale in tutti gli ultimi tre Slam giocati, ha annunciato il proprio forfait da Wimbledon e salterà il terzo Major stagionale per il secondo anno di fila: nel 2022, infatti, non poté partecipare in quanto atleta russo.