Real Madrid, Benzema: “Sto bene fisicamente e mentalmente. Mondiale? Non voglio parlarne”

Alla vigilia della finale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Barcellona, Karim Benzema ha dichiarato di non voler più parlare della sua infelice esperienza al Mondiale. Il pallone d’oro in carica, infortunatosi a pochi giorni dall’inizio della competizione, non è stato più chiamato a giocare le fasi finali della Coppa nonostante il problema fisico, stando a quanto dichiarato dal suo agente, fosse smaltito. “Quello che è successo, è successo – ha affermato l’attaccante dei blancos –. La cosa più importante adesso è la partita di domani. Sono pronto e sto bene, sia fisicamente che mentalmente. Tutto il resto fa parte del passato. È stato un periodo complicato, certo, ma ormai è alle spalle, non voglio più parlare di Francia e Mondiali. Si è detto di tutto, anche che mi stavo risparmiando per il Mondiale, ma non era così. Io so quello che faccio: ero semplicemente infortunato, avrei voluto giocare ogni partita per aiutare la squadra a vincere”. Infine, nessuna chiara indicazione sul suo futuro. “Per ora sono qui al Real e mi godo ogni allenamento, ogni stagione. Non so quanto resterò, ma mi godo ogni giorno che passo qui. Ora voglio vincere la Supercoppa”.