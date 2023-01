Serie A femminile: goleada della Roma con la Fiorentina, successo anche per l’Inter

Il pomeriggio odierno di Serie A femminile ha visto la disputa di tre partite, con alcuni risultati importanti per le zone alte della classifica. In primo luogo la Roma ha dominato in trasferta contro la Fiorentina, sfruttando anche la superiorità numerica dal 41′ per l’espulsione di Mijatovic. Il match è stato sbloccato dalle giallorosse con la rete di Andressa al 4′, raddoppiata da quella di Greggi al 17′. Nella seconda frazione di gioco poi segnature di Haavi al 55′, Kramzar all’85’, Cinotti al 91′ e Giugliano al 93′.

Successo importante poi anche per l’Inter, stavolta in casa, vittorioso per 4-0 sulla Sampdoria. A segno per le neroazzurre Polli al 30′, Karchounì al 44′, Chawinga al 49′ e Robustellini al 67′. Infine vittoria di misura per il Pomigliano in trasferta sul Como, grazie al gol di Battelani al 41′.