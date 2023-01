Serie C 2022/2023, Barrenechea risponde a Liguori: la Juventus U23 blocca il Padova sull’1-1

Il Padova non va oltre un pareggio per 1-1 contro la Juventus Under 23 nel match dell’Euganeo valevole per la ventiduesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: all’inziale vantaggio biancoscudato firmato da Michael Liguori risponde la rete di Enzo Barrenechea. Per effetto di questo risultato i veneti scendono all’undicesimo posto in classifica con 29 punti, mentre i bianconeri restano alle loro spalle con 27.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Le due squadre provano a partire subito in quinta, creando alcune occasioni che però non creano particolari pericoli dalle parti dei portieri. I bianconeri vanno vicini al gol con Sersanti, ma al 19′ sono i biancoscudati a passare in vantaggio grazie a Michael Liguori che, su assist di Jelenic, realizza il tap-in vincente. I padroni di casa, galvanizzati dall’1-0, continuano a spingere alla ricerca del raddoppio, sfiorandolo con un colpo di testa di Valentini sugli sviluppi di corner. La formazione ospite è in grande difficoltà e deve aggrapparsi a Raina, bravo a sventare una doppia chance targata Liguori-Jelenic. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-0.

In apertura di ripresa la Juventus U23 conquista un calcio di rigore per un fallo di mano di Belli: Enzo Barrenechea si presenta sul dischetto e non sbaglia, trasformando il penalty che vale il pareggio. Il Padova, dal suo canto, si trova costretto a riorganizzarsi e prova immediatamente a tornare avanti con uno scatenato Liguori, che pecca di imprecisione. Nel finale i biancoscudati tentano il tutto per tutto, ma non riescono a completare il sorpasso: termina 1-1 all’Euganeo.