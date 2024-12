Si accende una piccola spia di allarme in casa Real Madrid, in una serata che ha visto i Blancos vincere per 0-3 in casa del Girona e portarsi a due lunghezze dal Barcellona, con la possibilità di sorpasso visto il match da recuperare contro il Valencia. Protagonista di serata Jude Bellingham, che sblocca il risultato e poi confeziona l’assist per il gol di Arda Guler. Ma a mezz’ora dal termine, ecco l’episodio che fa preoccupare Carlo Ancelotti in vista del match di Champions League contro l’Atalanta: Bellingham lancia lungo per Mbappé, ma nel movimento sente tirare e quindi si siede a terra, toccandosi l’interno della coscia. Il centrocampista inglese è stato costretto ad abbandonare il campo: da capire l’entità del problema, con il calciatore che, comunque, come riporta AS, non zoppicava e sembrava sereno.