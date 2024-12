“La Roma è stata superiore e la sua qualità tecnica ci ha creato dei problemi. Quando abbiamo avuto la possibilità di ripartire, siamo stati un po’ sporchi tecnicamente. La Roma ha giocatori di qualità che nei mezzi spazi sanno giocare. Rifletteremo su questa sconfitta”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo dopo la sconfitta per 4-1 contro la Roma all’Olimpico.

Non sono bastati i tre cambi all’intervallo ai salentini, che hanno sostituito Rebic, Rafia e Ramadani nel tentativo di contrastare meglio i capitolini: “La scelta non è stata determinata dalla prestazione dei tre calciatori sostituiti – precisa Giampaolo -, ma è stata un’esigenza tattica visto che non riuscivamo a contrapporci bene e subivamo troppo le superiorità numeriche”.

Sul modulo: “Non per forza uno di riferimento, si può anche cambiare. Sono sempre stato accusato di essere un po’ talebano per questa tattica”.

Sull’organizzazione difensiva: “Avevamo un’assenza importante come quella di Gallo e ho dovuto coprire quel ruolo, andando a fare scelte diverse. Non mi diverto a cambiare, ma oggi le partite sono diventate diverse una dall’altra e bisogna essere bravi nelle contrapposizioni. L’avevo pensata in un modo, le cose non mi tornavano, ma i gol sono stati figli di alcune disattenzioni”. Oltre alla sconfitta, la nota stonata è rappresentata dall’infortunio di Gaspar nel finale: “A quanto mi dicono dovrà fare accertamenti domani. Perdiamo potenzialmente un giocatore in un reparto in cui siamo corti”, conclude Giampaolo.