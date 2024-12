Pronostici rispettati negli anticipi del sabato sera della Ligue 1 2024/2025. In serata, il Lione passeggia sul campo dell’Angers e vince con un netto 0-3, non senza polemiche per un paio di questioni arbitrali però. La sblocca Tagliafico nel primo tempo, poi nella ripresa arriva il raddoppio a opera di Cherki ed è Mikautadze nel finale a firmare il tris con cui la formazione di Sage si porta a quota 25 punti al quinto posto. Due punti più avanti rispetto al Nizza, che vince in casa per 2-1 contro il Le Havre. La sblocca Laborde su rigore a inizio secondo tempo, Bouanani raddoppia nel finale e c’è un nuovo rigore, quello di Lloris, che arriva troppo tardi per riaprirla per gli ospiti.

Nel pomeriggio, poi, allo stadio Louis II il Monaco di Adi Hutter non sbaglia e rialza la testa dopo l’ultima sconfitta. Nel 2-0 al Tolosa decisivi l’ex Torino Singo e lo svizzero Embolo per una vittoria fondamentale, visto che la formazione del Principato si conferma al secondo posto a quota 29 punti in attesa di capire se il Marsiglia di De Zerbi domani potrà riagganciare i monegaschi alle spalle del Psg che nel frattempo ha rallentato con due pareggi consecutivi.