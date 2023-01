Regolamento Real Madrid-Barcellona: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Real Madrid-Barcellona: cosa succede in caso di pareggio nella finale della Supercoppa spagnola 2023. Si assegna il trofeo dell’anno precedente in terra araba a Riyadh e come in tutte le manifestazioni di alto livello come questo, in caso di parità al 90′ si procederà con la disputa di due tempi supplementari della durata di quindici minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, come di consueto si calceranno i rigori per decretare la squadra vincitrice.

