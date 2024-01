Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale hanno tenuto un discorso motivazionale nello spogliatoio del Milan prima della partita con la Roma, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. I rossoneri questa sera cercheranno di superare la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia e rimanere saldi in terza piazza generale.