Volley femminile, Serie A1: Conegliano ha la meglio su Chieri in cinque set

Nel tardo pomeriggio del 14 gennaio vanno in scena diverse partite valide per il campionato di Serie A1 di volley femminile. Vallefoglia vince in casa contro il Cuneo, partita terminata 3-1. La formazione casalinga trova il successo nei primi due set per 25-17 e 25-20. Nel terzo parziale, Cuneo riesce a rispondere, mettendo le avversarie in difficoltà e vincendo il set 25-16. Infine, Vallefoglia ritrova la grinta sul finale e conquista il quarto parziale per 25-21. Poco dopo, Novara vince su Pinerolo per 3-1. La partita è molto combattuta sin dal primo set, che si conclude con la vittoria di Novara per 26-24. Nel secondo parziale, sono le ospiti ad avere la meglio per 23-25. Il terzo set torna nelle mani delle novaresi, che trovano il successo per 25-22 e infine danno lo strappo nell’ultimo parziale, che termina 25-14.

Termina più tardi lo scontro tra Conegliano e Chieri, con le padrone di casa vittoriose per 3-2. Il primo set, a lungo combattuto, va alle ospiti per 26-28, ma Conegliano risponde nel secondo parziale vincendo 25-19. Il terzo set torna nelle mani di Chieri, trionfante per 21-25, mentre il quarto parziale si prolunga di diversi punti fino al trionfo di Conegliano per 30-28. L’ultimo parziale viene infine vinto dalla formazione casalinga, che ottiene il 15-9. Qualche minuto dopo, Firenze piega Bergamo 3-2 in trasferta. I primi due set vanno nelle mani delle padrone di casa, vincenti per 25-22 e un combattuto 29-27. Nel terzo parziale, Firenze rimonta e schiaccia le avversarie 11-25, per poi ottenere il quarto set 19-25 e vincere il quinto 16-18.