Entusiasmo e sostegno a Parigi da parte dei tifosi, prima del match in trasferta del PSG contro il Marsiglia. Oltre 30mila sostenitori parigini hanno infatti popolato gli spalti del Parco dei Principi, in occasione dell’allenamento a porte aperte. Sulle tribune poi è apparso anche uno striscione, che recitava: “Una volta, non due. Siate spietati con loro”.