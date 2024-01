Real Madrid-Atletico Madrid, Rudiger strizza un capezzolo a Morata. Lo spagnolo non apprezza… (VIDEO)

Episodio alquanto curioso, quello andato in scena durante lo spettacolare derby di Madrid valido per la Supercoppa di Spagna. Antonio Rudiger, difensore del Real, a un certo punto si avvicina ad Alvaro Morata e ridendo strizza il capezzolo destro dell’attaccante dell’Atletico. Morata, che nel frattempo si stava lamentendo con l’arbitro, nel momento in cui realizza il tutto non sembra apprezzare molto il gesto del calciatore tedesco…

Antonio Rudiger was spotted twisting Alvaro Morata's 𝗡𝗜𝗣𝗣𝗟𝗘 during the Madrid derby yesterday. 😅😅😅

