Tennis, Alcaraz: “Vivo il sogno della mia infanzia, voglio godermi il momento. Sono al 70% del mio potenziale”

“Quando ho iniziato a giocare, a quattro o cinque anni, era già così. Voglio godermi il momento perché sto vivendo il sogno della mia infanzia. Percepisco ancora il tennis come un gioco davvero divertente e penso che avere un sorriso sul mio viso mentre sono in campo fa parte del mio successo perché quando ciò accade, si riflette nel mio livello di gioco”. Sono parole di Carlos Alcaraz, che alle porte degli Australian Open 2024 riflette in un’intervista a Le Figaro sul suo approccio al tennis. “Ciò che mi rende più felice in campo è vedere le persone divertirsi – prosegue il n°2 della classifica ATP -. L’entusiasmo dei fan mi dà più energia”. “Il mio tennis è buono, ma ho bisogno di evolvere molto fisicamente e mentalmente. Ho solo 20 anni, quindi sento di avere un grande margine di miglioramento. Il tennis cambia costantemente e devi sapere come adattarti alle nuove esigenze. Direi che sono al 70 o 75 del mio potenziale“, ha aggiunto Alcaraz.