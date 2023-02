Real Madrid-Atletico Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid, valevole per la ventitreesima giornata di Liga 2022/2023. I ‘Blancos’ di Carlo Ancelotti provano a restare attaccati al treno del Barcellona nel campionato spagnolo e certamente i successi in Europa danno fiducia a Benzema e compagni, che si sono aggiudicati anche l’ultimo derby giocato. Si è disputato solo qualche settimana fa, in Copa del Rey, e la squadra di Simeone si arrese 3-1 ai supplementari in seguito all’1-1 ottenuto dopo i primi 90 minuti di gioco. La sfida è in programma oggi, sabato 25 febbraio alle 20:45 al Bernabeu. Diretta su Dazn.